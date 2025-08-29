Der Magdeburger ist erstmals in die deutsche Beletage aufgestiegen. Und steht mit Science City bereits am ersten Spieltag vor der größten Herausforderung.

Jetzt auch in der Bundesliga: Hauptrolle für Lorenz Bank in Jena

Nach dem gewonnenen Halbfinale der vergangenen Saison gegen Gießen kannte auch der Jubel des Lorenz Bank (v.) keine Grenzen mehr: Zum ersten Mal wird der Magdeburger nun in der Bundesliga auflaufen.

Jena/Magdeburg - Er hat es wirklich geschafft, vier Jahre ist es mittlerweile her, da er sein Abitur mit 1,0 bestanden hat. Wie einst sein Vater. Er hat es außerdem geschafft, sich zum Stammspieler in der 2. Bundesliga Pro A zu mausern. Wie einst sein Vater in der zweiten Liga gespielt hat. Doch ab der neuen Saison, da hat der Sohn Lorenz dem Vater Jan Bank etwas voraus. Denn Lorenz läuft dann erstmals in der Beletage, im Oberhaus, in der Basketball-Bundesliga auf.