Kanute Florstedt paddelt sich in die Nationalmannschaft

Duisburg/Magdeburg - Und in jedem Wort klang seine Begeisterung durch: Michael Müller ist bei der Qualifikation für die Nationalmannschaft in Duisburg an die Spitze der deutschen Canadier gefahren – und teilt sich diesen Platz im Gesamtergebnis der beiden Ranglisten-Regatten im April mit Conrad Scheibner (Berlin). Nach Rang zwei über 200 und Platz drei über 500 Meter ist dem 29-Jährigen vom SCM das Ticket für die internationale Bühne ziemlich sicher.