DTM Letzte Chance auf den Titel für Schubert Motorsport
Vor dem vorletzten DTM-Rennwochenende glaubt die Mannschaft aus Oschersleben weiterhin an die Titelverteidigung der Teamwertung. Dafür muss in Spielberg aber alles zusammenpassen.
Aktualisiert: 11.09.2025, 15:12
Oschersleben/Spielberg - Ein stressiges Wochenende steht dem Team Schubert Motorsport bevor. Denn auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg ist die Mannschaft aus Oschersleben sowohl in der Deutschen Tourwagen-Masters (DTM) als auch im ADAC GT Masters am Start. Insgesamt drei BMW M4 GT3 werden auf dem 4,326 Kilometer langen Rundkurs in der Steiermark über den Asphalt heizen.