Vor dem vorletzten DTM-Rennwochenende glaubt die Mannschaft aus Oschersleben weiterhin an die Titelverteidigung der Teamwertung. Dafür muss in Spielberg aber alles zusammenpassen.

Letzte Chance auf den Titel für Schubert Motorsport

Rene Rast (l.) und Marco Wittmann haben den erneuten Gesamtsieg in der Teamwertung noch nicht abgehakt.

Oschersleben/Spielberg - Ein stressiges Wochenende steht dem Team Schubert Motorsport bevor. Denn auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg ist die Mannschaft aus Oschersleben sowohl in der Deutschen Tourwagen-Masters (DTM) als auch im ADAC GT Masters am Start. Insgesamt drei BMW M4 GT3 werden auf dem 4,326 Kilometer langen Rundkurs in der Steiermark über den Asphalt heizen.