In den bisherigen vier Saisonspielen dominierten die Grün-Roten ihre Gegner. Trainer Bennet Wiegert sieht sein Team aber erst am Anfang des Weges.

SC Magdeburg noch lange nicht am Maximum

Magnus Saugstrup überzeugte gegen Paris und Luc Steins neben seinen drei Toren auch wieder mit seinen Qualitäten in der Abwehr.

Magdeburg - Der SC Magdeburg ist schon wieder im Titelmodus. Beim 37:31-Auftakterfolg gegen Paris St.-Germain machten die Grün-Roten dort weiter, wo sie im Juni beim Gewinn der Champions League aufgehört hatten. Doch von einer außerordentlichen Frühform möchte Bennet Wiegert nichts wissen.