Handball SC Magdeburg noch lange nicht am Maximum
In den bisherigen vier Saisonspielen dominierten die Grün-Roten ihre Gegner. Trainer Bennet Wiegert sieht sein Team aber erst am Anfang des Weges.
Aktualisiert: 11.09.2025, 15:59
Magdeburg - Der SC Magdeburg ist schon wieder im Titelmodus. Beim 37:31-Auftakterfolg gegen Paris St.-Germain machten die Grün-Roten dort weiter, wo sie im Juni beim Gewinn der Champions League aufgehört hatten. Doch von einer außerordentlichen Frühform möchte Bennet Wiegert nichts wissen.