Zwei Tickets hat er gelöst, eine Norm für die Sommerspiele in Paris erfüllt: Nun jagt Lukas Märtens vom SCM eine nationale Bestmarke.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Bernd Berkhahn hat seinen Schützling nicht geschont, er hat ihn vielmehr „getrieben“ durch das Becken der Elbehalle. 70 Kilometer weit im Vorfeld des Gothaer & Friends-Pokals am vergangenen Wochenende an gleicher Stelle. „Er hat für seine Verhältnisse noch einmal ungewöhnlich viel trainiert“, erklärte der Coach. Und sein Schützling hat jeder einzelnen Einheit, jedem einzelnen Kilometer getrotzt. Denn Lukas Märtens „war unglaublich heiß, konnte sich zu jedem Rennen motivieren“, konstatierte Berkhahn. Und vor allem hat Lukas Märtens vom SCM die Norm für seinen dritten Start bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) erfüllt.