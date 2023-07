Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Fukuoka/Magdeburg - In den vergangenen Tagen musste man sich ein wenig Sorgen machen um das Lächeln des Lukas Märtens. Selbst ein deutscher Rekord über 800 Meter Freistil konnte ihn nicht fröhlich stimmen. Dabei kann man mit ihm so hervorragend über alles lachen, was einem das Leben so beschert. Sein Leben im Sport hat dem Schwimmer vom SC Magdeburg am Freitagnachmittag mitteleuropäischer Zeit einen siebten Platz in der langen Freistilstaffel bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka (Japan) beschert – und einen persönlichen Rekord außerdem. Der 21-Jährige erklärte danach: „Meine Bilanz ist sehr positiv. Ich bin super happy über die Jungs. Wir hätten uns mehr nicht erhoffen können, wir haben uns super verkauft.“ Er, Rafael Miroslaw (Hamburg), Josha Salchow (Heidelberg) und Timo Sorgius (Leipzig).