4.500 Kinder, Jugendliche, Damen und Herren erreichen das Ziel bei der 21. Auflage. Diese nutzen Natalie Lange und Lukas Lembcke zur Vorbereitung auf ihr nächsten Herausforderungen.

Sowohl die jüngsten Starter als auch die Erwachsenen und Senioren liefen am Sonntag mit der Sonne.

Magdeburg - Manche erreichten schwungvollen Schrittes das Ziel, manche schüttelten sogleich nach der Ankunft den Schmerz aus den Beinen, manche trafen sich noch auf einen kurzen Plausch. Und manche streckten jubelnd die Arme aus. Aber wirklich alle erhielten nach vollbrachtem Lauf beim Magdeburg Marathon die Medaille, die zur 21. Auflage noch einmal neu erfunden wurde wie auch das Finisher-Shirt. Ganz zum Stolz von Ralf Eger von der austragenden VLG 1991. Mit einer befreundeten Firma, mit der Eger schon seit fünf Jahren zusammenarbeitet, „tauschen wir immer wieder Gedanken aus. Diesmal wollten wir eine Silhouette Magdeburgs auf irgendeiner Art und Weise auf dem Shirt präsentieren, und da kommt man gar nicht an den Dom vorbei.“ Und deshalb hat nun jeder Teilnehmer den Dom zum Anziehen mit nach Hause genommen.