Singapur/Magdeburg - Lukas Märtens hat nicht schlecht gestaunt, als er nach dem Anschlag zur Anzeigetafel blickte. So schnell hatte er der 23-Jährige vom SC Magdeburg den Vorlauf über die 800 Meter Freistil am Dienstagmorgen bei den Weltmeisterschaften in Singapur wohl nicht erwartet, er selbst schlug nach 7:45,54 Minuten an im zweiten der drei Rennen und wurde damit Vierter.

Ahmed Jaouadi, ein 20-Jähriger aus Tunesien, peitschte dem Feld in 7:41,58 Minuten voraus. Und so begann das Bangen und Hoffen. Denn im dritten und letzten Vorlauf – da schwamm die nächste Weltklasse. Wie Tokio-Olympiasieger Robert Finke (USA), wie Europarekordler Sven Schwarz oder der überaus starke Australier Sam Short, die diesen Lauf letztlich mit 7:42,22 Minuten vor Schwarz und Finke gewann.

Und so konnte Märtens, der Weltmeister über die halbe Distanz, aufatmen: Er reihte sich letztlich auf dem siebten Platz ein und wird damit im Mittwochsfinale (13.02 Uhr/MESZ) eine Außenbahn besetzen. Auch Daniel Wiffen (Irland), der Olympiasieger von Paris, ist als Achter in den Endlauf gerutscht. Nur Gregorio Paltrinieri (Italien), der bei den Sommerspielen in Frankreich Bronze gewann, musste wegen eines Sehnenabrisses im Finger nach den Freiwasser-Wettbewerben seine Beckenstarts absagen.