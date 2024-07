Max Appel vom SCM musste sich nach den Tokio-Spielen aus der mentalen Leere zur Motivation zurückkämpfen. In Paris will er mit dem Doppelvierer ins Finale.

Paris - Auf dem Hallstätter See sind sie in ihren Modus zurückgekehrt. Gleichmäßiger Schlag, hohe Grundgeschwindigkeit, die Arbeit am Endspurt. Womöglich ließ die Idylle Österreichs die Ruderseele von Max Appel vom SCM und Co. ein wenig genesen. War sie doch gehörig angeschlagen nach dem letzten Auftritt des Doppelvierers beim Weltcup zuvor in Poznan (Polen), als das Olympiaboot selbst nach der Crew um Appels Clubgefährten Paul Berghoff das Ziel auf dem Maltasee erreichte. „Hallstatt ist ja auch ein bekannter Touristenspot“, berichtete Appel. „Für unser Training war es dort sehr gut.“