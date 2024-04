Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Duisburg/Magdeburg. - Michael Müller wartet noch immer auf seinen ersten Start bei Olympischen Spielen. Für die Spiele 2016 in Rio de Janeiro verpasste der Kanute des SC Magdeburg die Qualifikation. In Tokio 2021 war er zumindest als Ersatzfahrer vor Ort. Und es sieht auch danach aus, dass er in diesem Jahr in Paris (26. Juli bis 11. August) nur die Zuschauerrolle einnehmen wird.