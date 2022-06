Boxen Neues WM-Duell zwischen SES-Boxern Krasniqi und Bösel

Jetzt ist es offiziell. Am 9. Oktober werden Dominic Bösel und Robin Krasniqi wieder in den Ring klettern. Dann steht in der Getec-Arena der Rückkampf im Duell um die WM-Krone der WBA und IBO im Halbschwergewicht an.