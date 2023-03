Athleten aus dem Team, ihre Trainer sowie ihre Gäste aus anderen Vereinen oder gar Nationen, die am Bundesstützpunkt in Magdeburg für ihre sportlichen Ziele arbeiten, kamen gestern im Palais am Fürstenwall zusammen (von oben 1. Reihe v. l.): OSP-Chef Helmut Kurrat, Mark Zabel, Philipp Becker, Michael Müller, Lukas Mertens, Philipp Weber, (2. Reihe v. l.) Timo Hoffmann, Lars Levsen, Moritz Florstedt, Katja Schreiber, Shanice Craft, (3. Reihe v. l.) Erik Thiele, Rob Muffels, Laura Riedemann, Schwimmerin Celine Rieder (Neckarsulm), Florian Wellbrock, Norbert Warnatzsch, Bernd Berkhahn (4. Reihe v. l.) Sebastian Vollmer, Lukas Märtens, Miriam Buttgereit, (5. Reihe v. l.) Sportministerin Tamara Zieschang, LSB Präsidentin Silke Renk-Lange, Moritz Wesemann, Timo Barthel, Leichtathletin Maryna Bekh-Romantschuk, Schwimmer Mychajlo Romantschuk (beide Ukraine), Sharon van Rouwendaal (Niederlande), Isabel Gose sowie (u. v. l.) Para-Kanute Anas Al Khalifa, Anja Adler, Johanna Pflügner, Daniela Cierpka und Jens Sauerbier.

Magdeburg - Im Grunde genommen führt Florian Wellbrock dieses Team an. Der Schwimmer hat nicht nur sich und dem SC Magdeburg, sondern auch dem Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt (OSP) bei Saisonhöhepunkten der vergangenen beiden Jahre sieben Medaillen beschert: zwei bei Olympia 2021 in Tokio, fünf bei der Weltmeisterschaft in Budapest. Womöglich wird deshalb auch bei den Sommerspielen 2024 in Paris das größte Vertrauen in seine Leistungsfähigkeit gesetzt.