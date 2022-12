Pokalschwimmen: Gose und Wellbrock vom SCM siegen

Florian Wellbrock kraulte in Magdeburg zum Pokalsieg. Zur Wahl des „Sportler des Jahres“ kandidierte er indes mit fünf WM-Medaillen, die er in Budapest errungen hatte.

Magdeburg - Florian Wellbrock hat sich gestern ausnahmsweise nicht der Öffentlichkeit in Badehose präsentiert. „Ich freue mich, dass ich mal wieder einen schönen Smoking anziehen kann“, sagte er vor seiner Abreise nach Baden-Baden zur Ehrungsveranstaltung beim „Sportler des Jahres“. Der 25-Jährige vom SCM wird bereits seit 2018 regelmäßig zu diesem Event ins Kurhaus eingeladen, seither steht er nämlich immer auf der Kandidatenliste bei den Männern. So eben auch gestern Abend. „Jetzt kann ich es selbst mal erleben, nachdem sonst immer ein Kurzbahn-Event dazwischengekommen ist.“ Denn die diesjährige Weltmeisterschaft im kleinen Becken in Melbourne „haben wir ja aus diversen Gründen weggelassen“.