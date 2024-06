Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Eiko Potthast hat die Sommerpause für einen Trip nach Paris genutzt. Der Coach des Drittligisten SBB Baskets Wolmirstedt reiste in die französische Metropole, um sich das Erstliga-Finale gegen Monaco anzuschauen. Denn der 33-Jährige ist mit Paris-Trainer Tuomas Iisalo befreundet. Dieser coachte bis 2023 in Potthasts Geburtsstadt Bonn. Und Wolmirstedts Coach verweilte nicht nur in Paris, sondern auch in seiner nordrhein-westfälischen Heimat. Sachsen-Anhalt ist für ihn aber mittlerweile „eine zweite Heimat geworden“.