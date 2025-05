Bis zur vorletzten Runde hat René Rast den ersten Saisonerfolg vor Augen. Am Ende muss sich der BMW-Fahrer des Team Schubert Motorsport mit Platz zwei zufrieden geben. Es ist das zweite Podium auf dem Lausitzring innerhalb von 24 Stunden.

Klettwitz/Magdeburg - René Rast verließ die Ideallinie, um die Innenseite zu schützen. Doch Jack Aitken war darauf vorbereitet und setzte von außen zum spektakulären Überholmanöver an. Nachdem Rast in dem BMW vom Team Schubert Motorsport mehrere Runden seine Spitzenposition auf diese Weise verteidigt hatte, musste er im vorletzten Umlauf die Führung und den Sieg dem Briten im Ferrari überlassen. In einem Fotofinish mit dem Franzosen Jules Gounon (Mercedes) rettete Rast zumindest Rang zwei auf dem Lausitzring – der zweiten Station der Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM).