Die deutschen U-19-Handballer gewinnen bei der Weltmeisterschaft in Ägypten zum Auftakt der Hauptrunde gegen Frankreich. Der Sieg bedeutet gleichzeitig die Qualifikation für die K.o.-Runde.

Kairo/Magdeburg - Noah Hensen und Monty Kleinsteuber stehen mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft vorzeitig im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Ägypten. Nach dem 26:21 (16:7)-Erfolg gegen Frankreich zum Hauptrundenauftakt und dem anschließenden 37:37 (25:26) von Slowenien gegen Norwegen ist den deutschen Talenten mit dem SCM-Duo das Ticket für die K.o.-Runde sicher.