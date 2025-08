Singapur/Magdeburg - Es hatte wirklich wenig Sinn, Isabel Gose nach dem Vorlauf-Aus über 1.500 Meter Freistil übers Handy anzuschreiben. „Ich habe fast gar keinem geantwortet“, berichtete die 23-Jährige vom SC Magdeburg. Vielmehr wollte sie Ruhe, wollte sie ihre Gedanken neu sortieren, den Mund abputzen, die Krone richten. „Es ist doch klar, dass man nach dem Aus unzufrieden ist und mit sich hadert“, erklärte Gose, die in den vier Tagen der Frustbewältigung ihren eigenen Weg gefunden hat, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. So gesehen am Freitagmorgen mitteleuropäischer Zeit im Vorlauf über 800 Meter Freistil bei der Weltmeisterschaft in Singapur.

