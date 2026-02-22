Mit null Punkten und reichlich Enttäuschung müssen die SBB Baskets die Rückreise antreten. Sie haben zwei bittere Partien hinter sich.

Magdeburg - Viel hatten sich die SBB Baskets für den Auswärts-Doppelspieltag in der 2. Bundesliga Pro A vorgenommen. Ein Sieg sollte es an diesem Wochenende werden, gerne auch zwei. Doch es kam anders, es verlief mit zwei recht klaren Niederlagen trist.

Nachdem die Wolmirstedter am Freitagabend mit 79:91 (40:40) bei den Karlsruhe Lions verloren hatten, folgte am Sonntag ein 82:91 (37:44) bei den EPG Baskets Koblenz. Die Männer von Headcoach Eiko Potthast gehen also mit einem schlechten Gefühl in die anstehende Länderspielpause.

Mit einem schlechten Gefühl auch deshalb, weil sich das Team nun auf dem letzten Rang – also Platz 18 – befindet. Kellerkonkurrent Bayer Giants Leverkusen gewann am Sonnabend 94:81 gegen die Tigers Tübingen, hat nun zwei Punkte mehr.

In Karlsruhe war De’Vondre Perry mit 20 Punkten bester Werfer der Sachsen-Anhalter, in Koblenz kam dieser auf die gleiche Ausbeute und ragte so erneut als Schütze heraus. Doch auch er ist am Ende des Wochenendes enttäuscht.