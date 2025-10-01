Eigentlich ist der 19-Jährige für seine Wurfgewalt bekannt, nun will er auch als Marathonläufer durchstarten. Die Premiere in seiner Heimatstadt soll dabei ein erster Schritt zu einem noch viel größeren Event sein.

Für Ole Neumann wird es am Sonntag ein weiter Weg: „Ich werde mich von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation durchkämpfen."

Magdeburg - Oma Petra muss sich keine Sorgen machen, der Junge kommt durch. Oma Petra verfolgt sehr aufmerksam den sportlichen Werdegang ihres Enkels, der ihr wiederum an dieser Stelle liebste Grüße schickt. Doch bislang konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf die Tore, die Ole Neumann wirft, und auf die Ergebnisse, die er mit dem Handball-Verbandsligisten FSV 1895 erzielt. So gesehen betreten nun beide Neuland in der Sportwelt – mit dem Debüt Neumanns beim Magdeburg Marathon. Vor der Haustür also. Aber dieser erste Schritt über 42,195 Kilometer soll ihn eines Tages nach New York führen.