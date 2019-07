Florian Wellbrock vom SC Magdeburg hat sich über 1500 Meter Freistil für das WM-Finale qualifiziert.

Gwangju/Magdeburg l Gregorio Paltrinieri reichte ihm die Hand, schenkte ihm ein Lächeln, ein Lächeln der Freude: Der Italiener gewann am Sonnabendmorgen mitteleuropäischer Zeit den letzten Vorlauf über 1500 Meter Freistil. Aber das Lächeln galt nicht seiner Zeit, der schnellsten in der Vorrunde mit 14:45,90 Minuten, sondern seinem deutschen Konkurrenten - Florian Wellbrock vom SC Magdeburg.

Mit einer kontrollierten Leistung ist der 21-Jährige nämlich ins Finale der Weltmeisterschaften in Gwangju (Südkorea) eingezogen. In 14:47,52 Minuten. Paltrinieri und Wellbrock werden am Sonntag ab 13 Uhr (MESZ) zum WM-Abchluss wieder auf den Bahnen vier und fünf schwimmen. Und den schnellsten Weg zum Titel suchen.

Denn nach dem Aus am Dienstag über 800 Meter Freistil hat das erste Duell über die längste Distanz gezeigt: Wellbrock krault wieder in seinem System. Und er erklärte danach: "Zum 800-Meter-Rennen kann ich nur sagen: Buch zugemacht. Jetzt wird ein neues Buch geschrieben." Den Titel dafür wird er am Sonntag finden.