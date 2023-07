Die Goldmedaille hat sich Florian Wellbrock vom SC Magdeburg mehr als verdient: Bei der WM in Fukuoka holte er den Titel über die zehn Kilometer und damit auch das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris.

Fukuoka/Magdeburg - Kristof Rasovszky wollte ein Déjà-vu mit aller Macht verhindern. Bloß nicht wieder diese sportliche Demütigung wie bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Der Ungar setzte sich also in der vorletzten Runde an die Spitze, er legte mit einem Zwischenspurt eine Körperlänge zwischen sich und den Olympiasieger, er suchte die Flucht nach vorn. Oder wie Bernd Berkhahn, der Coach der SCM-Schwimmer, erklärte: „Kristof hat eigentlich die entscheidende Attacke gesetzt.“ Aber vorn, da war ja längst nicht das Ziel, da war der letzte Verpflegungsstand. Und nach diesem kannte Berkhahns Schützling kein Halten mehr.