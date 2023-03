Magdeburg - Summer McIntosh hat die Medaillenjagd bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka bereits dreieinhalb Monate vor dem Start der Titelkämpfe eröffnet. Die 16-jährige Kanadierin ist bei der nationalen WM-Qualifikation in Toronto in 3:56,08 Minuten über die 400 Meter Freistil gekrault – neuer Weltrekord und ein erstes Zeichen dafür, was auch Isabel Gose vom SCM in Japan erwartet. McIntosh ist allerdings nicht der Maßstab bei der Jagd der deutschen Athleten nach der Norm für die WM (14. bis 30. Juli). Und die Jagd beginnt morgen in Magdeburg – beim Gothaer&Friends-Pokal in der Elbehalle. In jedem Fall soll es auch dort schnell werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.