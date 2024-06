Diskuswerfer Henrik Janssen vom SC Magdeburg hat in den beiden Jahren in Potsdam an Beständigkeit gewonnen. Jetzt will er bei der EM das Finale erreichen und dort sechs Versuche absolvieren.

Henrik Janssen will mit seiner gewonnenen Konstanz und Leichtigkeit auch in Rom glänzen.

Magdeburg. - Henrik Janssen war gerade auf Nahrungssuche durch das belebte Stockholm geschlendert. „Ich bin auf dem Weg zum Burgerladen“, sagte er lächelnd am Telefon, „deshalb habe ich kurz Zeit.“ Begleitet von Stimmen im Hintergrund resümierte der Diskuswerfer vom SC Magdeburg am vergangenen Sonntagabend seine Leistung zuvor bei der Diamond League im Olympiastadion der schwedischen Hauptstadt, wo er mit 65,85 Metern den vierten Platz erreichte. Mit einem Rückenwind, „der uns nichts gegeben hat“. Aber wieder einmal mit einer stabilen Serie. In fünf Versuchen hatte Janssen die zwei Kilogramm schwere Scheibe erfolgreich ins Feld gebracht. Immer blieb er über 63 Metern, zweimal übertraf er die 65 Meter. „Das war für mich ein sehr guter Wettkampf“, sagte Janssen, „auch die Serie war richtig gut.“ Janssen ist also bereit für den ersten Höhepunkt der Saison – die Europameisterschaft (7. bis 12. Juni) in Rom.