SES-Schwergewichtler steigt am 23. Dezember beim Mega-Event in Saudi-Arabien in den Ring. Sein Gegner Arslanbek Makhmudov ist ein absolutes K.o.-Monster und die bisher schwierigste Aufgabe.

Magdeburg/Riad. - Die Boxwelt schaut heute nach Riad. Denn was beim „Day of Reconming“, dem „Tag der Abrechnung“, in Saudi-Arabien auf der Fightcard steht, ist fast schon unglaublich. In allen acht Kämpfen (ab 17 Uhr/DAZN) steigen Top-Leute in den Ring. Ob Schwergewichte wie Antony Joshua oder Deontay Wilder oder Dmitry Bivol im Halbschwergewicht – von der qualitativen Breite her das größte Box-Event aller Zeiten. Und mittendrin ist mit Agit Kabayel auch ein Kämpfer aus dem SES-Boxstall. Der 31-Jährige wird vor rund 26.000 Zuschauern in der Kingdom Arena gegen den in Kanada lebenden Russen Arslanbek Makhmudov um die Interconti-Krone der WBA kämpfen.