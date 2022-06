SES-Boxstall macht Bramowski zum neuen Trainer von Bösel

Beim SES-Boxstall gibt es eine spektakuläre Entscheidung. Dominic Bösel wird nicht mehr von Dirk Dzemski trainiert. Jetzt steht Georg Bramowski, der frühere Co-Trainer von Ulli Wegner, in seiner Ecke.

Magdeburg – Dominic Bösel will sich Anfang Oktober von Robin Krasniqi seinen WM-Gürtel im Halbschwergewicht zurückholen. Und dafür hat der 31-Jährige jetzt sogar den Trainer gewechselt. Statt Dirk Dzemski wird künftig Georg Bramowski in seiner Ecke stehen. In der Boxszene lässt diese spektakuläre Verpflichtung des SES-Boxstalls ordentlich aufhorchen. Schließlich war Bramowski beim Sauerland-Boxstall lange Jahre als Co-Trainer von Ulli Wegner erfolgreich tätig.