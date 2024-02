Am 13. April boxt Julian Vogel um die WBO-Krone bei den Junioren. Dabei setzt der SES-Kämpfer auch auf den Heimvorteil in Aschersleben.

Aschersleben. - Durch den „Filmpalast“ in Aschersleben weht ein Hauch von Nostalgie. Doch der Film, der sich gestern Mittag im altehrwürdigen Kino abspielte, erzählte eine Geschichte über die Zukunft. Die Zukunft des Boxsports. Julian Vogel präsentierte sich bei der Pressekonferenz als Hauptdarsteller des Streifens: „Heimspiel“. Unter diesem Titel läuft am 13. April das aktionsreiche Programm des SES-Kampfabends im Ballhaus jener Stadt, die der 20-Jährige seine Heimat nennt. „Das wird eine tolle Zeit, wenn ich jetzt schon höre, wie sich die Menschen in Aschersleben auf mein Heimspiel freuen“, so Vogel.