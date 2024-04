Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben - Allzu lange musste Jan Helin am Mittwoch am Flughafen in Leipzig dann doch nicht auf sein Gepäck warten, das kurzzeitig verschollen war. Die Boxhandschuhe liegen also bereit für den Kampfabend am Sonnabend im Ballhaus Aschersleben ab 19 Uhr (im MDR-Livestream ab 22.30 Uhr). Und die Fanunterstützung ist ihm außerdem sicher. Zirka 200 Unterstützer wollen Helin in der bis gestern fast ausverkauften Arena sehen, berichtete er bei der abschließenden Pressekonferenz, die der MDR im Livestream übertrug, vor dem Fight um die Junioren-Weltmeisterschaft im Super-Weltergewicht. So muss nicht nur Julian Vogel, der Lokalmatador aus dem Magdeburger SES-Stall um Ulf Steinforth, bei der ersten Kampfnacht in Aschersleben seit 14 Jahren im Ring ein Zeichen setzen, sondern auch seine Fangemeinschaft auf den Plätzen.