Boxen SES-Kämpfer Vogel verteidigt WM-Gürtel mit K.o.-Sieg

Julian Vogel darf sich weiterhin Junioren-Weltmeister der WBO im Superweltergewicht nennen. Bei seiner ersten Titelverteidigung kam der SES-Boxer in seiner Heimatstadt Aschersleben gegen John Bielenberg aus Lübeck nie in Schwierigkeiten und beendete den Kampf in der 8. Runde vorzeitig.