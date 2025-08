Die 22-Jährige geht beim größten Event der nichtolympischen Sportarten in Chengdu in fünf Disziplinen an den Start.

Magdeburg - Nina Holt schwimmt einfach weiter. Während die SCM-Gefährten sich am Montag in den Flieger in Singapur mit allerhand Medaillen und auch Lehren aus der Weltmeisterschaft im Gepäck gesetzt haben und über Doha in die Heimat zurückgekehrt sind, hat sich die 22-Jährige auf den Weg nach Chengdu begeben. Die Stadt liegt in China, zählt 21 Millionen Einwohner und ist Gastgeber der World Games 2025, dem größten Sportevent der Welt neben den Olympischen Spielen – nur für nichtolympische Sportarten. Wie das Rettungsschwimmen.