Köthen/Magdeburg. - Der wohl gefragteste SCM-Profi beim Testspiel der Grün-Roten in Köthen gegen die TSV Hannover-Burgdorf (30:21) war ein Spieler, der gar nicht auf der Platte stand. Trotzdem musste Matthias Musche an alter Wirkungsstätte unzählige Autogramm- und Fotowünsche erfüllen. Mit einem Zweitspielrecht hatte der Linksaußen schließlich in der Saison 2010/11 95 Tore in 19 Spielen der 3. Liga Ost für die HG 85 Köthen erzielt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.