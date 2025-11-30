Bobsport Tim Becker vom MSC in Podestlaune
Der 23-Jährige schiebt sich in Innsbruck zweimal aufs Podium.
30.11.2025, 16:25
Magdeburg - Tim Becker durfte ja schon am Sonnabend jubeln. In Innsbruck-Igls (Österreich) feierte er seine Weltcup-Premiere er schon den Zweier von Adam Ammour an. Der 23-Jährige schob so schnell an, dass sein Pilot sogleich in die Medaillenspur fand. Auf Platz drei ist das Duo letztlich gelandet beim deutschen Dreifacherfolg, angeführt von Johannes Lochner, gefolgt von Francesco Friedrich. „Das war mein erster offizieller Weltcup heute, und ich stehe mit Adam auf dem Podium, dafür bin ich sehr dankbar. Ich freue mich auf das, was noch kommt“, erklärte Becker. Es kam noch viel.