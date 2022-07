Tom Schwarz kehrt in den Ring zurück

Tom Schwarz hatte zuletzt vor Gericht statt im Boxen für Schlagzeilen gesorgt. In einer Woche klettert der Schwergewichtler zu seinem 28. Profikampf wieder in den Ring.

Tom Schwarz bereitet sich im Gym des BSV – Return to Fight e.V. in Magdeburg auf sein Comeback als Profiboxer vor.

Magdeburg - Gerichtssaal statt Boxring – bei Tom Schwarz rückte der Sport in den vergangenen knapp zwei Jahren gewaltig in den Hintergrund. Im Sommer 2020 wurde der Schwergewichts-Boxer von seiner frühere Lebensgefährtin Tessa wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Schwarz soll ihr bei einer Streitigkeit unter anderem den Unterkiefer gebrochen haben. Das Verfahren wurde aber im letzten November vor dem Amtsgericht Burg unter Auflage einer zu zahlenden Geldstrafe in Höhe von 2 500 Euro eingestellt. Staatsanwaltschaft und Richter sahen die Auseinandersetzung nicht als gefährliche Körperverletzung an.