Zum Saisonstart des Renn-Vereins winken am Donnerstag insgesamt 16.000 Euro Preisgeld. Ein Lokalmatador gehört zum engen Favoritenkreis.

Faszination Trabrennen – am Donnerstag wieder im Herrenkrug zu sehen.

Magdeburg - Es ist inzwischen zur Tradition geworden, dass einmal im Jahr die Traber der Galopprennbahn in Magdeburg einen Besuch abstatten. Und sie kommen ausgesprochen gerne. So auch am Donnerstag wieder bei der Saisoneröffnung 2024 (Einlass ab 11 Uhr, Rennbeginn 13.15 Uhr).