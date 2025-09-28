Michel Dobler hat auch seinen dritten Profikampf gewonnen. In Aschersleben saß auch Trainer-Legende Ulli Wegner am Ring - und war sehr angetan vom zwei Meter großen SES-Schwergewichtler.

Michel Dobler war im Duell mit Timo Grote (l.) klar überlegen und kam vorzeitig zum Sieg.

Aschersleben - Mit großem Applaus wurde beim SES-Boxabend in Aschersleben auch Ulli Wegner am Ring begrüßt. Der Kult-Trainer schaute sich die Kämpfe aufmerksam an und war von einem der Vorkämpfer besonders angetan. „Michel Dobler kann im Schwergewicht was werden. Der Junge ist boxerisch super ausgebildet, bringt ordentlich Größe mit und macht auch so einen guten Eindruck“, lobt der 83-Jährige.