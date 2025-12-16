Gewichtheben „Unser Saisonziel können wir nur noch mit viel Glück erreichen“
Stefan Bruse spricht über die bisher schwierige Saison der Bundesliga-Gewichtheber aus Samswegen. Der Sportliche Leiter SSV hofft auf eine Besserung im neuen Jahr. Dabei setzt er auf den genesenen Roberto Gutu.
16.12.2025, 15:34
Samswegen - Mit dem Anspruch auf Finalteilnahme in die Saison der Gewichtheber-Bundesliga gestartet, rangiert der SSV Samswegen nach drei Wettkampftagen mit 2:7 Punkten lediglich auf Rang sieben. Stefan Bruse, Sportlicher Leiter des dreifachen deutschen Mannschaftsmeisters spricht im Interview über die Ursachen dieser Bilanz und die Perspektiven.