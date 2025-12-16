Stefan Bruse spricht über die bisher schwierige Saison der Bundesliga-Gewichtheber aus Samswegen. Der Sportliche Leiter SSV hofft auf eine Besserung im neuen Jahr. Dabei setzt er auf den genesenen Roberto Gutu.

„Unser Saisonziel können wir nur noch mit viel Glück erreichen“

Stefan Bruse und der SSV liegen bereits sieben Punkte hinter dem ursprünglich anvisierten dritten Platz.

Samswegen - Mit dem Anspruch auf Finalteilnahme in die Saison der Gewichtheber-Bundesliga gestartet, rangiert der SSV Samswegen nach drei Wettkampftagen mit 2:7 Punkten lediglich auf Rang sieben. Stefan Bruse, Sportlicher Leiter des dreifachen deutschen Mannschaftsmeisters spricht im Interview über die Ursachen dieser Bilanz und die Perspektiven.