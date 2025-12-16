weather wolkig
Stefan Bruse spricht über die bisher schwierige Saison der Bundesliga-Gewichtheber aus Samswegen. Der Sportliche Leiter SSV hofft auf eine Besserung im neuen Jahr. Dabei setzt er auf den genesenen Roberto Gutu.

Von Klaus Renner 16.12.2025, 15:34
Stefan Bruse und der SSV liegen bereits sieben Punkte hinter dem ursprünglich anvisierten dritten Platz.
Stefan Bruse und der SSV liegen bereits sieben Punkte hinter dem ursprünglich anvisierten dritten Platz. Foto: Eroll Popova

Samswegen - Mit dem Anspruch auf Finalteilnahme in die Saison der Gewichtheber-Bundesliga gestartet, rangiert der SSV Samswegen nach drei Wettkampftagen mit 2:7 Punkten lediglich auf Rang sieben. Stefan Bruse, Sportlicher Leiter des dreifachen deutschen Mannschaftsmeisters spricht im Interview über die Ursachen dieser Bilanz und die Perspektiven.