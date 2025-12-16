Am Montag jährte sich Bennet Wiegerts Amtsantritt als Trainer des SC Magdeburg. Der 43-Jährige bekam zu diesem Anlass mehr Nachrichten als zu seinem Geburtstag.

Magdeburg - Zumindest kurzzeitig konnte Bennet Wiegert den zehnten Jahrestag seines Amtsantritts als Trainer des SC Magdeburg genießen. Bei der Weihnachtsfeier verbrachten die Grün-Roten mit ihren Familien ein paar besinnliche Stunden, ehe der Blick wieder Richtung des DHB-Pokal-Viertelfinals gegen die SG Flensburg-Handewitt an diesem Donnerstag (19.30 Uhr/Dyn) ging.