Handball Wiegert erhält mehr Glückwünsche zum Jubiläum als zum Geburtstag

Am Montag jährte sich Bennet Wiegerts Amtsantritt als Trainer des SC Magdeburg. Der 43-Jährige bekam zu diesem Anlass mehr Nachrichten als zu seinem Geburtstag.

Von Lukas Reineke 16.12.2025, 15:18
Bennet Wiegert jubelte mit voller Kraft beim 32:31-Sieg in Gummersbach.
Bennet Wiegert jubelte mit voller Kraft beim 32:31-Sieg in Gummersbach. Foto: Franziska Gora

Magdeburg - Zumindest kurzzeitig konnte Bennet Wiegert den zehnten Jahrestag seines Amtsantritts als Trainer des SC Magdeburg genießen. Bei der Weihnachtsfeier verbrachten die Grün-Roten mit ihren Familien ein paar besinnliche Stunden, ehe der Blick wieder Richtung des DHB-Pokal-Viertelfinals gegen die SG Flensburg-Handewitt an diesem Donnerstag (19.30 Uhr/Dyn) ging.