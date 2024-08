Das wird am Sonnabend ein heißer Tanz im Finale über die 800 Meter Freistil - mit Isabel Gose vom SCM.

Olympische Spiele in Paris

Paris - Die Frage nach der Olympiasiegerin stellt sich nicht: Katie Ledecky aus den USA hat als Schnellste der beiden Vorläufe über 800 Meter Freistil bereits eindrucksvoll gezeigt, dass alle Wege zum Olymp nur über die 27-Jährige führen. Aber der Ausblick auf den Kampf um die weiteren Medaillen lässt vermuten: Es wird ein wahnsinnig schnelles, spannendes, ja hochdramatisches Rennen. Und mit dabei: Isabel Gose vom SCM.

Nur Gold ist bereits vergeben - an Katie Ledecky

„Es war ein schönes und kontrolliertes Rennen“, sagte die 22-Jährige nach dem Vorlauf am Freitagmittag in der La Defense Arena in Paris. Mit 8:20,63 Minuten hatte sie die fünftschnellste Zeit im Feld hingelegt. „Ich hatte gehofft, dass ich im Finale zentraler schwimmen kann“, sagte Gose. Jetzt startet sie auf Bahn zwei oder sieben.

Körperlich ist sie in jedem Fall bereit für das Spektakel, bei dem auch Ariarne Titmus (Australien), die 2021 in Tokio Silber über dieses Distanz gewann, eine Hauptrolle spielen wird. Nur welche? „Ariarne tut sich auf den 800 Meter auch schwer auf den letzten Metern“, erklärte Gose. Das könnte ein Vorteil sein „für die eine oder andere Athletin mit der besseren Ausdauer“. Wie Gose sie hat.

Jede Starterin über 800 Meter Freistil kann um Silber und Bronze mitschwimmen

Doch nicht nur Titmus wird mit ihr nach den Medaillen greifen. Simona Quadaralla aus Italien, Paige Madden aus den USA, Lani Pallister aus Australien, die wegen einer Corona-Infektion über 1.500 Meter passen musste , Erika Fairweather aus Neuseeland: Es gibt quasi keine Athletin in diesem Rennen, die nicht Silber oder Bronze gewinnen kann. Der Wahnsinn ist vorgrammiert für den Samstagabend, wenn es um Edelmetall geht.