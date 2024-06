Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wenn wie beim zweiten Renntag des Magdeburger Renn-Vereins zahlreiche Favoriten aufeinandertreffen, kann es nicht nur Gewinner geben. Leidtragender am vergangenen Samstag vor 3.500 Zuschauern und idealen äußeren Bedingungen im Herrenkrug war vor allem der im Ranking der Berufsrennreiter führende Thore Hammer-Hansen, der, erstmals in der Landeshauptstadt am Start, komplett leer ausging. Deutlich besser machte es der Kasache Bauyrzhan Murzabayev, zwischen 2019 und 2022 viermal in Folge Champion der Berufsrennreiter.