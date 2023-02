Kugelstoßerin Jule Steuer vom SCM hat eine magische Marke unter dem Hallendach geknackt. Und will dies nun in der Freiluft-Saison wiederholen.

Magdeburg - Theresa Wagner ist um eine deutliche Ansprache selten verlegen. Aber die Worte, mit denen sie ihren Schützling bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in den Holzring schickte, bedeuteten zugleich eine Ansage für die Zukunft. „Wenn heute nicht die 17 Meter fallen, müssen wir uns ernsthaft darüber unterhalten, ob es überhaupt noch einen Sinn macht“, hat die Trainerin ihrer Kugelstoßerin am vergangenen Sonnabend in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund erklärt. Und dann beobachtet: „Nach dem vierten Versuch kullerten bereits ein paar Tränen.“ Denn nach diesem standen 16,65 Meter als beste Weite im Ergebnisprotokoll für Jule Steuer.