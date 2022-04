Wolmirstedt erreicht das Viertelfinale

Eiko Potthast nahm neun Sekunden vor Schluss eine Auszeit. Am Ende rettete sein Team den Einzug ins Viertelfinale ins Ziel.

Wolmirstedt - Da wird auch Trainer Eiko Potthast das Herz in die Hose gerutscht sein, als sein Team immer mal führte, immer mal den Ausgleich kassierte - und immer mal in Rückstand geriet. Neun Sekunden vor der Schlusssirene aber nahm Potthast eine Auszeit und sagte einen der letzten aller Züge des Spiels an. Und eine Sekunde vor der Schlusssirene war es tatsächlich vollbracht.

Bill Borekambi stellte per Sprungwurf den Einzug der SBB Baskets ins Play-offs-Viertelfinale der 2. Bundesliga Pro B sicher. In heimischer Halle setzten sich die Wolmirstedter am Mittwochabend mit 75:74 (20:23, 17:13, 18:16, 20:23) gegen den BBC Coburg durch. Das Hinspiel hatten sie mit 86:83 für sich entschieden.

Dabei mussten sich die Potthast-Schützlinge unterm gegnerischen Korb gewaltig strecken, hatte doch der beste SBB-Werfer der Saison, Martin Bogdanov, diesmal kein glückliches Händchen. Der 29-Jährige kam auf lediglich zehn Zähler. Drei mehr und damit die meisten Punkte für sein Team sammelte Shore Adenekan. Insgesamt trafen fünf Akteure zweistellig. Und insgesamt waren zehn Akteure letztlich glücklich. Und auch das Herz von Eiko Potthast schlug letztlich wieder an der richtigen Stelle.