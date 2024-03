Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Point Guard Marc Friederici jubelte am Sonnabend bereits einige Sekunden vor dem Spielende in Richtung Tribüne. Und auch die meisten der 803 Zuschauer in der Halle der Freundschaft waren zu diesem Zeitpunkt schon in Partystimmung. Die SBB Baskets Wolmirstedt feierten allerdings nicht den Einzug in die Play-offs der 2. Bundesliga Pro B. Jene Teilnahme an der Finalrunde stand da nämlich noch nicht fest. Stattdessen freute sich das Team mit den Fans über eine Galavorstellung und einen ungefährdeten Heimerfolg gegen die Baskets Schwelm. Das Endergebnis von 91:72 (56:38) sprach Bände.