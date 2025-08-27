Nina Holt ist die überragende Rettungsschwimmerin bei den World Games in Chengdu. Bei fünf Starts gewinnt sie fünfmal Gold. Nun liegt der Fokus aber vorerst wieder auf dem Beckenschwimmen.

Nina Holt (l.) kann ihr Glück kaum fassen: Teamkollegin Lena Oppermann gratuliert der 22-Jährigen nach dem Sieg über 50 Meter Manikin – Retten einer Puppe. Es ist Holts dritte von insgesamt fünf Goldmedaillen bei den World Games.

Chengdu/Magdeburg - Den 8. und 9. August 2025 wird Nina Holt in ihren Leben nicht mehr vergessen. Denn innerhalb von 24 Stunden schrieb die 22-Jährige Geschichte bei den World Games im chinesischen Chengdu. Als erste Rettungsschwimmerin gewann sie fünfmal Gold – zwei im Einzel, dreimal mit der Staffel – bei dem größten Sportevent für nichtolympische Sportarten. Dreimal schwamm sie zudem Weltrekord.