Trotz seiner Absage für das Einzel traut sich der britische Tennisprofi Andy Murray die Teilnahme an zwei Wimbledon-Wettbewerben zu. Seine Mixed-Paarung dürfte das Publikum anlocken.

Andy Murray schlägt doch noch in Wimbledon auf.

London - Nach seiner schweren Herzens getroffenen Absage für das Einzel nimmt der angeschlagene frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray (37) eine zweite Gelegenheit wahr, sich vom Wimbledon-Publikum zu verabschieden.

Neben dem Doppel mit seinem Bruder Jamie Murray wird der zweimalige Wimbledon-Champion auch in der Mixed-Konkurrenz mit Emma Raducanu antreten. Die britische Paarung bekam eine Wildcard, wie die Veranstalter des Rasen-Grand-Slam-Turniers mitteilten.

Ein paar Tage mehr zur Regeneration

Am Dienstag hatte der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger Murray seinen erhofften Start im Einzel in London absagen müssen. Der Schotte hatte sich einem Eingriff am Rücken unterziehen müssen, um eine Zyste entfernen zu lassen und das Rennen gegen die Zeit verloren, rechtzeitig wieder fit zu werden.

Im Einzel hätte der zweimalige Olympiasieger am Dienstag antreten sollen. Die Doppel-Konkurrenzen beginnen am Mittwoch, die Murray-Brüder sind für den Auftakt aber noch nicht angesetzt. Im Mixed-Wettbewerb würde der Einsatz frühestens am Freitag anstehen.

Sensationssiegerin als Mixed-Partnerin

Murray hatte angekündigt, dass dieses Jahr sein letztes Wimbledon werden würde. Vor seinem Karriereende will er auch noch an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen, die Ende Juli beginnen.

2013 und 2016 hatte der Schotte in Wimbledon triumphiert. Raducanu (21) hatte vor drei Jahren sensationell die US Open gewonnen.