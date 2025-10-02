Barcelona gewinnt zum 6. Mal die Klub-WM. In einem packenden Finale setzen sich die Katalanen gegen Veszprem nach zwei Verlängerungen und insgesamt 80 Minuten mit 31:30 durch. Emil Nielsen überragt mit 27 Paraden im Tor. Und zwei Magdeburger leiten das Endspiel.

Kairo/Magdeburg - Was für ein Krimi! Barcelona und Veszprem lieferten sich bei der Klub-WM ein packendes Finale, welches die Katalanen nach zweimaliger Verlängerung mit 31:30 (12:13, 21:21) gewannen. Absoluter Held war in den packenden 80 Minuten Emil Nielsen. Der Däne im Barca-Tor legte insgesamt 27 Paraden und eine Quote von 49 Prozent hin.

Bevor das Siebenmeterwerfen hätte entscheiden müssen, hatte Veszprem in der 80. Minute die große Chance zum Sieg, vertändelte jedoch den Ball. Aleix Gomez wusste das zu nutzen und traf sieben Sekunden vor Schluss ins leere Tor. Die Ungarn hatten da auf ein Sieben-gegen-Sechs gesetzt. Mit Wut im Bauch versuchte Veszprem dann noch einmal alles - aber beim Wurf von Hugo Descat machte Nielsen den Winkel eng und hatte den Ball letztlich zwischen seinen Beinen klemmen. In der ersten Verlängerung vergab Veszprem am Ende noch eine 26:24-Führung aus der Hand.

Nielsen überragt im Barca-Tor

So konnte Barca seit sechs Jahren wieder jubeln. Im Vorjahr hatte der Rekord-Klubweltmeister (6 Titel) ja sogar das „kleine Finale“ gegen Al Ahly (29:32) verloren. Und pikanterweise saß der Coach, der Barca zu den bisherigen Triumphen geführt hatte, dieses Mal beim Gegner auf der Bank. Xavi Pascual (von 2009 bis 2021 in Barcelona) hatte vor einem Jahr Veszprem übernommen und mit einem 34:33 n.V. gegen den SCM auch gleich den Titel gewonnen. Dass es nach regulärer Spielzeit nur 21:21 stand, geht als torärmstes Finale auch in die Geschichte der Klub-WM ein. Geleitet wurde das Endspiel übrigens vom Magdeburger Duo Robert Schulze/Tobias Tönnies.

Das Magdeburger Schiri-Duo Robert Schulze und Tobias Tönnies leitete das Finale zwischen Barcelona und Veszprem. Foto: IMAGO/NurPhoto

Ins All-Star-Team wurden gewählt: Emil Nielsen (Barca/Tor), Aleix Gomez Abello (Barca/Rechtsaußen), Ivan Martinović (Veszprem/rechter Rückraum), Gisli Kristjansson (SCM/zentraler Rückraum), Timothey N'Guessan (Barca/linker Rückraum), Hugo Descat (Veszprem/Linksaußen) und Magnus Saugstrup (SCM/Kreis). MVP wurde Veszprems Torwart Rodrigo Coralles und bester Torschütze Descat mit 28 Toren.