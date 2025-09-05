Vor dem Heimspiel gegen den ThSV Eisenach gedachten Spieler, Verantwortliche und Fans des SCM dem verstorbenen Harry Jahns.

Magdeburg - „Theuerkauf“, hat Harry Jahns gerufen, „du bist hier nicht der Pausenclown! Wenn du so weitermachst, kannst du zum TuS zurückkehren.“ Dort war Christoph Theuerkauf doch gerade erst hergekommen, vom TuS zum SCM gewechselt, weil seine damalige Jugendmannschaft geschlossen aus der Neustadt nach Olvenstedt zum BSV 93 gezogen war. Da wollte der heute 40-Jährige nicht mit, „weil ich in der BSV-Halle schon mal einen schweren Unfall hatte“, sagt er. „Und weil man ja als Dortmunder auch nicht zu Schalke 04 wechselt.“