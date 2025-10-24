Auf den SC Magdeburg wartet zum Ende einer echten Hammerwoche mit insgesamt vier Spielen der TSV Hannover-Burgdorf. Dort gab es in den letzten Jahren nichts zu holen. Dieser Frust sorgt aber für viel Lust, bei den Recken endlich mal wieder jubeln zu dürfen.

Gisli Kristjansson setzt sich hier beim Testspiel im August gegen die Recken-Abwehr toll durch. Auf solche packenden Duelle am Kreis dürfen sich die Fans auch am Sonntag freuen, wenn es um Punkte geht.

Magdeburg - Wenn Bennet Wiegert über den TSV Hannover-Burgdorf spricht, dann spürt man schon, dass da durchaus noch die eine oder andere Rechnung offen ist. Deshalb wollen es die SCM-Handballer am Sonntag (16.30 Uhr, Dyn) auch viel besser machen als in den vergangenen Jahren.