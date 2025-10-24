Handball Alter Frust sorgt beim SCM für neue Lust
Auf den SC Magdeburg wartet zum Ende einer echten Hammerwoche mit insgesamt vier Spielen der TSV Hannover-Burgdorf. Dort gab es in den letzten Jahren nichts zu holen. Dieser Frust sorgt aber für viel Lust, bei den Recken endlich mal wieder jubeln zu dürfen.
Magdeburg - Wenn Bennet Wiegert über den TSV Hannover-Burgdorf spricht, dann spürt man schon, dass da durchaus noch die eine oder andere Rechnung offen ist. Deshalb wollen es die SCM-Handballer am Sonntag (16.30 Uhr, Dyn) auch viel besser machen als in den vergangenen Jahren.