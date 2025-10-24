Die SCM-Handballer führen weiterhin verlustpunktfrei die Gruppe B der Champions League an. Und diese Sieges-Serie wollen die Grün-Roten in den restlichen vier Spielen bis zum Jahresende auch noch ausbauen.

Nach dem Sieg gegen den RK Pelister konnten die SCM-Handballer mit ihren Fans in der Champions League den sechsten Sieg im sechsten Spiel bejubeln.

Magdeburg - Es dürfte selbst unter den treuesten SCM-Fans wenige geben, die bei den ersten sechs Champions-League-Spielen ihres Lieblingsvereins auf sechs Siege getippt haben. Selbst Trainer Bennet Wiegert hatte bei seiner Hochrechnung nicht unbedingt eine weiße Weste eingeplant. „Angesichts von Spielen in Barcelona und Szeged musste man das schon als schwierig ansehen. Entsprechend stolz können wir darauf sein. Das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen können“, betont der SCM-Coach.