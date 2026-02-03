Handball Großes EM-Interview: SCM-Coach Wiegert schwärmt von Magnus Saugstrup
Im großen Interview mit der Volksstimme verteilt der 44-Jährige ein Extralob für Dänemarks Kreisläufer, freut sich über das deutsche Team, bedauert die Schweden und Isländer und verrät, wann die EM-Fahrer zurück in Magdeburg sein müssen.
Aktualisiert: 04.02.2026, 10:01
Magdeburg - Nach der Handball-Europameisterschaft kehrt beim SC Magdeburg so langsam wieder der Alltag ein. Am 11. Februar müssen die Grün-Roten gegen Lemgo schon wieder um Bundesliga-Punkte ran. Wann die EM-Fahrer wieder ins Training einsteigen, wie er die EM beurteilt und vieles mehr verrät Trainer Bennet Wiegert im Interview mit Sportredakteur René Miller.