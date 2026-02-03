Im großen Interview mit der Volksstimme verteilt der 44-Jährige ein Extralob für Dänemarks Kreisläufer, freut sich über das deutsche Team, bedauert die Schweden und Isländer und verrät, wann die EM-Fahrer zurück in Magdeburg sein müssen.

SCM-trainer Bennet Wiegert war bei den Halbfinals und Finalspielen der EM selbst vor Ort - immerhin spielten bei allen vier Halbfinalisten akteure des SC Magdeburg. Und bei Fouls an seinen Spielern hielt der Coach seine Emotionen auch auf der Tribüne nicht zurück.

Magdeburg - Nach der Handball-Europameisterschaft kehrt beim SC Magdeburg so langsam wieder der Alltag ein. Am 11. Februar müssen die Grün-Roten gegen Lemgo schon wieder um Bundesliga-Punkte ran. Wann die EM-Fahrer wieder ins Training einsteigen, wie er die EM beurteilt und vieles mehr verrät Trainer Bennet Wiegert im Interview mit Sportredakteur René Miller.