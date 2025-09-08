Mit einem grandiosen 39:32 bei den Füchsen Berlin hat sich der SC Magdeburg zum absoluten Top-Favoriten auf den Meistertitel gemacht. Mit so einem Auftritt ist der SCM in der Bundesliga das Maß aller Dinge.

Der Sieg des SC Magdeburg bei den Füchsen bringt nicht nur zwei weitere wichtige Punkte im Titelrennen der Bundesliga. Was die Grün-Roten in Berlin auf die Platte gezaubert haben, war teilweise sogar Handball in Perfektion.

Ein überragender Torwart. Eine Abwehr, die kaum Lücken ließ. Und ein Angriff, der variabel und mit Tempo eiskalt die Chancen nutzte. Selbst die Füchse-Fans fragten sich danach: Wer soll diesen SCM eigentlich schlagen? Die Magdeburger sind auf jeder Position doppelt mit Weltklasse besetzt, können angesichts des Mammut-Programms immer wieder Spieler schonen, die in jeder anderen Mannschaft gesetzt wären. Deshalb lautet die Antwort: In der Bundesliga ist dieser SCM derzeit unschlagbar!

Bennet Wiegert hört so etwas natürlich gar nicht gern und betont immer wieder, demütig bleiben zu müssen. Aus Trainersicht verständlich und völlig richtig. Schließlich stehen am Mittwoch gegen Paris und eine Woche später in Barcelona schwere Aufgaben in der Champions League auf dem Programm. Um da zu punkten, müssen ähnliche Leistungen wie in Berlin her.

Und natürlich gewinnt ein Weltklasse-Team auch in der Bundesliga nicht automatisch. Aber wenn es keine gravierenden Verletzungsausfälle gibt, dann kann sich dieser SCM zwischen Flensburg und Göppingen eigentlich nur selbst schlagen. Sport