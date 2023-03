Die Eindrücke gegen Gummersbach aus dem knappen Hinspiel sind bei Bennet Wiegert immer noch präsentiert. Deshalb weiß der Trainer des SC Magdeburg, was ihn und seine Spieler am Sonntag erwartet.

Magdeburg - Lukas Mertens stand am Mittwoch dieser Woche im Mittelpunkt. Diesmal nicht als berufener Nationalspieler und nicht als schnellster Linksaußen der Liga. Mertens feierte im Kreis seiner SCM-Gefährten und vor dem Trainingsbeginn seinen 27. Geburtstag, ihm wurde applaudiert, er wurde besungen. Bevor er wiederum in die Arbeit im athletischen Bereich wechselte, die Trainer Bennet Wiegert in der spielfreien Wochen in den Fokus beim deutschen Meister gerückt hatte. Auch mit Blick auf eine rekordverdächtige Saison, die diese laufende werden könnte. „Wenn wir in allen Wettbewerben weit kommen, absolvieren wir über 55 Pflichtspiele“, erklärte der Coach. Aber das nächste ist wie immer das schwerste: Sonntag in der Getec-Arena gegen den VfL Gummersbach (16.05 Uhr/Sky).